بالفيديو.. الجبير: المملكة قدمت 7 مليارات دولار مساعدات في 2021

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إن المملكة قدمت أكثر من 7 مليارات دولار مساعدات إنسانية للمنظمات الدولية في عام 2021.

وأضاف الجبير – خلال كلمته في منتدى الرياض الدولي الإنساني: “المملكة لديها تاريخ طويل في مساعدة المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومعظم المساعدات التي قدمتها المملكة ذهبت لتلك المنظمات”.

وتابع أن هذه الجهود قام بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وكانت المملكة هي رقم 1 دائمًا في تقديم المساعدات.

منتدى الرياض الدولي الإنساني

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، اليوم الاثنين، منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.

ويناقش المنتدى، الذي ينطلق بفندق الكراون بلازا بالمدينة الرقمية، حشد الموارد للتعامل مع الكوارث والأزمات القادمة، ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا، ووضع الحلول العلمية المبتكرة والمستدامة في مجال العمل الإنساني.

كما يبحث المنتدى، الذي يشارك فيه مسؤولون دوليون طرق الاستجابة الناجحة المعمول بها في السياق الإنساني لإحداث تغييرات ذات قيمة وتقديم المساعدة بشكل أكثر جودة وكفاءة.

محاور المنتدى

ومن أهم المحاور والمواضيع التي سيتطرق إليها المنتدى أيضًا، تطور الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، جمع البيانات وتحليلها لدعم العمل الإنساني، العمل الاستباقي، تعزيز المرونة في المجتمعات المحلية، تغير المناخ والعمل الإنساني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تفعيل النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام.

الحضور في المنتدى

ومن أبرز الحضور والمشاركين في المنتدى، وفق اللجنة المنظمة، وزير الخارجية، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وزير الموارد البشرية، وزير الصحة، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المفوض العام للأونروا، المفوض العام للاجئين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والعديد من الشخصيات الأخرى.

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