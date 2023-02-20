عاجل.. تنبيه مهم من “ساند”.. شروط حصول المفصولين من وظائفهم على التعويض

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نظام “ساند” هو أحد الأنظمة التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهدف توفير راتب شهري لمدة سنة عند التعطل عن العمل في حال موافقة الشروط.

وردًا على استفسار من أحد المواطنين حول أن شركته أبلغته بإنهاء عقده بعد شهرين؟ ليكون قد أكمل سنتين فهل يشمله النظام، قال “ساند” عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، إنه يصرف تعويضًا لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته، وفق الشروط عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)

وأشار إلى أنه بإلإمكان التحقق من الأهلية لاستحقاق ساند عبر الرابط: (اضغط هنا)

وفي حال توافق شروط ساند يمكن التقدم بطلب عبر الحسابك الشخصي.

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ما البيانات المطلوبة في طلب تعويض ساند؟

أ- رقم الهوية الوطنية.

ب- اسم البنك ورقم الآيبان.

ج- العنوان وبيانات الاتصال.

ما موعد صرف تعويض ساند الشهري؟

.يتم صرف تعويض ساند في بداية كل شهر ميلادي.

هل هناك سن معين لتطبيق النظام؟

يجب أن يكون سن المشترك في تاريخ تطبيق النظام دون التاسعة والخمسين

هل يقتصر دور نظام ساند على من يفقدون عملهم أو من هم عاطلون أصلاً؟

يقتصر تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.

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ما شروط استحقاق التعويض؟

يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

• أن يكون سعودي الجنسية.

• توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

• ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إلية.

• ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

• ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته

• أن يكون قادرًا على العمل.

• ألا يكون قد بلغ سن الستين.

• التسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل).

• البحث بنشاط وجدية عن العمل.

• الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق

كم مدة صرف التعويض؟

مدة صرف التعويض 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.

هل يتوقف صرف التعويض في حال عدم الحصول على العمل أو بلوغ سن الستين مع أنه دفع الاشتراكات مثل غيره؟

مدة صرف التعويض هي 12 شهرًا وسيتم مساعدته في إيجاد وظيفة، ويحق له بعد انتهاء المدة الالتحاق ببرامج دعم العاطلين الأخرى المقدمة من قبل الدولة، أما في حال بلوغ المشترك سن الستين ولم يكن مستحقًا لمعاش تقاعدي يحق له الاستمرار بصرف التعويض حتى انتهاء مدة الصرف (12 شهرًا). ولا يصرف له أكثر من 12 شهرًا عند كل مرة من مرات الاستحقاق.