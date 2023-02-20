الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
العظمى 34 والصغرى 3.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم
حتى المساء.. “الأرصاد” يُحذر من رياح وعوالق ترابية على هذه المناطق
ارتفاع أعداد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل إلى 36 (صور)
الأرقام وشروط التقديم.. تفاصيل الحصول على إعانات شهرية من الدولة بدون عمل
دراسة تكشف.. هذا ما تفعله ملونات الطعام في وظيفة الأمعاء
الشروط ورابط التقديم.. الهيئة الملكية تطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

العظمى 34 والصغرى 3.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

العظمى 34 والصغرى 3.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

العظمى 34 والصغرى 3.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم
١٠:٥٧:١٠ ص، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 34 درجة في مكة المكرمة وجدة، و32 درجة في القنفذة وينبع، و31 في جازان، و28 درجة في المدينة المنورة، و21 درجة في الرياض.

الصورة

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف 3 درجات مئوية، وعرعر والقريات ورفحاء 4، وسكاكا 6، وحفر الباطن 7، والدوادمي وحائل وتبوك 8، والصمان والمجمعة والباحة وبريدة 9، والرياض والدهناء والتنهات ونجران والدمام 10 درجات مئوية.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد هذه الرياح من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك وحائل والقصيم.

اقرأ أيضًا:

توقعات الأرصاد.. غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية على القصيم ومكة المكرمة

حتى المساء.. “الأرصاد” يُحذر من رياح وعوالق ترابية على هذه المناطق

منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة وأتربة مثارة على 5 مناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم اخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
دورات توطين صيانة وبيع الجوالات تجذب 33 ألف مواطن ومواطنة

دورات توطين صيانة وبيع الجوالات تجذب 33 ألف مواطن ومواطنة

٠٢:١٦ م، الأثنين، ١٤ مارس ٢٠١٦
«إنترفاكس» نقلا عن مشرع روسي: احتمال مقتل «البغدادي» يكاد يكون 100%

«إنترفاكس» نقلا عن مشرع روسي: احتمال مقتل «البغدادي» يكاد يكون 100%

٠٥:٠٤ م، الجمعة، ٢٣ يونيو ٢٠١٧
بالصور| آياتٌ قرآنية تُضيء جبل حراء في مكة المكرمة

بالصور| آياتٌ قرآنية تُضيء جبل حراء في مكة المكرمة

٠٧:٠٣ م، الأثنين، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
اليابان تزود المملكة بتقنيات حديثة لتحلية المياه

اليابان تزود المملكة بتقنيات حديثة لتحلية المياه

٠٨:١١ ص، الأحد، ٢٣ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *