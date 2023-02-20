العظمى 34 والصغرى 3.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 34 درجة في مكة المكرمة وجدة، و32 درجة في القنفذة وينبع، و31 في جازان، و28 درجة في المدينة المنورة، و21 درجة في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف 3 درجات مئوية، وعرعر والقريات ورفحاء 4، وسكاكا 6، وحفر الباطن 7، والدوادمي وحائل وتبوك 8، والصمان والمجمعة والباحة وبريدة 9، والرياض والدهناء والتنهات ونجران والدمام 10 درجات مئوية.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد هذه الرياح من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك وحائل والقصيم.

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