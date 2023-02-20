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حتى المساء.. “الأرصاد” يُحذر من رياح وعوالق ترابية على هذه المناطق

حتى المساء.. “الأرصاد” يُحذر من رياح وعوالق ترابية على هذه المناطق

حتى المساء.. “الأرصاد” يُحذر من رياح وعوالق ترابية على هذه المناطق
١٠:١٣:٣٤ ص، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من رياح نشطة ورياح مغبرة وعوالق ترابية على عدد من مناطق المملكة.

نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الروية، وتمتد إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، على هذه المناطق:

1 – منطقة تبوك، وتشمل “المعظم وتيماء”.

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2 – منطقة الرياض، وتشمل “الدوادمي والرين والقويعية وعفيف”.

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3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “جدة والعاصمة المقدسة وبحرة”.

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4 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “حزم الجلاميد وطريف وعرعر”.

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5 – منطقة حائل، وتشمل “الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق”.

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6 – منطقة الجوف، وتشمل، “أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا طبرجل”.

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7 – منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة يدمة”.

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8 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن”.

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9 – منطقة القصيم، وتشمل “البدائع والبكيرية والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعيون الجوا”.

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الحالة المتوقعة تستمر حتى الـ 8 مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة تستمر – بمشيئة الله تعالى – خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة الثامنة مساءً.

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