الأرقام وشروط التقديم.. تفاصيل الحصول على إعانات شهرية من الدولة بدون عمل

تواصل – فريق التحرير:

تكفل الدولة تقديم رعاية مادية للمواطنين الذين يعانون من مشاكل اجتماعية وصحية ونفسية واقتصادية، عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية.

أهداف إدارة الإعانات

تهدف إدارة الإعانات إلى صرف مبالغ مالية تعين الأسر على رعاية فرد أو أكثر لديها من الفئات الخاصة سواء كانوا معوقين، أو أيتامًا، أو من في حكمهم ممن أوكلت رعايتهم إلى وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

قرار مهم.. “التعليم”: إعانات من 600 إلى 900 ريال لهؤلاء الطلاب

أنواع الإعانات

1- إعانات أسر المعوقين

تصرف هذه الإعانات بناء على المادتين [23، 24] من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (34) وتاريخ10/3/1400هـ القاضي بمنح أولياء أمور المعوقين الذين يتعذر قبولهم بمراكز التأهيل، أو الذين يرغب أولياء أمورهم في رعايتهم إعانة سنوية وفق شروط محددة وتقارير طبية، وكذلك موافقة مجلس الوزراء الموقر رقم 88 في 8/4/1426هـ بمنح مراكز الرعاية الأهلية التي تقدم رعاية جزئية للمعوقين خلال فترات محددة إعانة سنوية عن كل حالة تقبلها لديها بحيث لا تتجاوز نصف مقدار الإعانة السنوية المقررة لأولياء أمور المعوقين.

2- إعانات الأسر الحاضنة للأيتام

هذه الإعانات تصرف للأسر التي تقوم بحضانة الأيتام ورعايتهم عن الوزارة بناء على المادة [14] من اللائحة الأساسية للأطفال المحتاجين للرعاية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (612) في 13/5/1395هـ ونصها : ” تصرف الوزارة إعانة شهرية لجهة الرعاية اعتباراً من تاريخ تسلم الطفل إذا رغبت تلك الجهة في الإعانة “. بحيث تصرف على النحو الآتي:

2000 (ألفان ريال) شهريًا لمن هم دون السادسة من العمر.

3000 (ثلاثة آلاف ريال) شهريًا لمن هم فوق السادسة من العمر.

3- إعانة انتهاء فترة الكفالة

حدد القرار رقم (1430) وتاريخ 13/10/1395هـ إعانة مالية تصرف لكل أسرة لدى انتهاء مدة إقامة الأطفال مجهولي الأبوين بمقدار (20000) ريال.

4- إعانة الزواج

تصرف هذه الإعانة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (157) في 12/9/1401هـ لفتيات دور التربية الاجتماعية للبنات حيث تمنح الفتاة إعانة مقدارها 60.000 ستون ألف ريال. وتصرف لكل فتاة من منسوبات هذه الدور سواء تم زواجها أثناء إقامتها بالدار أو بعد تخرجها. على أن تشمل هذه الإعانة كل فتاة مجهولة النسب تم زواجها بمعرفة هذه الوزارة وذلك لمرة واحدة فقط “. كما نص القرار رقم (105) وتاريخ 9/5/1419هـ على شمول طلاب دور التربية الاجتماعية من الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة بإعانة الزواج المقررة لفتيات دور التربية الاجتماعية.

5- إعانة كراسي ذوي الاحتياجات الخاصة وتعديل سياراتهم

صدر الأمر السامي الكريم رقم (7/1285/م) وتاريخ 23/6/1409هـ بقيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحويل سيارات المعوقين ليتمكنوا من قيادتها باليدين بدلاً من القدمين مع تأمين الكراسي للمعوقين المحتاجين لذلك. ويتم تقديم الطلبات لهذه الإعانة عن طريق فروع الوكالة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. الدولة تصرف إعانات لـ 5 فئات.. قدّم أوراقك وتعرف على المبالغ

إعانات ذوي الاحتياجات الخاصة

20.000 ريال – مادة 23 أ

14.000 ريال – مادة 23 ب

10.000 ريال – مادة 24 أ

4.000 ريال – مادة 24 ب

إعانات الأسر الكافلة وإعانات الزواج

2000 ريال – إعانة الأيتام الشهرية لمن دون سن السادسة.

3000 ريال – إعانة الأيتام الشهرية لمن فوق سن السادسة.

20.000 ريال – مكافأة نهاية الكفالة.

60.000 ريال – إعانة الزواج.