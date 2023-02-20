الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
حتى المساء.. “الأرصاد” يُحذر من رياح وعوالق ترابية على هذه المناطق
ارتفاع أعداد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل إلى 36 (صور)
الأرقام وشروط التقديم.. تفاصيل الحصول على إعانات شهرية من الدولة بدون عمل
دراسة تكشف.. هذا ما تفعله ملونات الطعام في وظيفة الأمعاء
الشروط ورابط التقديم.. الهيئة الملكية تطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 204 ريالات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 204 ريالات

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 204 ريالات

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 204 ريالات
٠٩:٤٨:١٩ ص، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 20 من فبراير، بشكل طفيف مقارنة بأسعار أمس الأحد، حيث سجل عيار 24 نحو 222.43 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 203.90 ريال.

عيار 21 يسجل 194.64 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 194.64 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 166.83 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.75 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 111.22 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6918 يالاً، وأسعار جنيه الذهب 1557 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 222,435 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 222.11 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 203.61 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 194.36 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 166.59 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.57 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 111.06 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6908 يالاً، وأسعار جنيه الذهب 1555 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 222.115 ريال.

الذهب شديد الحساسية لسعر الدولار

والذهب شديد الحساسية لسعر الدولار في السوق، إذ يتأثر المعدن الأصفر بتحرك الورقة الخضراء صعودًا وهبوطًا، وتعد العلاقة بينهما علاقة عكسية، فكلما زاد الدولار تراجع الذهب والعكس.

اقرأ أيضًا:

الذهب يرتفع في أسواق المملكة.. عيار 21 يتجاوز 194 ريالا

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية سعر الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعة سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
وصول «ترامب» لرئاسة أمريكا يهدد بمضاعفة أسعار «آيفون»

وصول «ترامب» لرئاسة أمريكا يهدد بمضاعفة أسعار «آيفون»

١١:٤٤ م، الخميس، ٢٨ يناير ٢٠١٦
عاجل.. تعليم تبوك: الحصة الأولى تبدأ الثامنة والنصف صباحًا الأسبوع المقبل

عاجل.. تعليم تبوك: الحصة الأولى تبدأ الثامنة والنصف صباحًا الأسبوع المقبل

١٢:٥٩ م، الخميس، ١٢ يناير ٢٠٢٣
في جدة.. رجال المرور يوزعون وجبة إفطار صائم على قائدي المركبات

في جدة.. رجال المرور يوزعون وجبة إفطار صائم على قائدي المركبات

٠٢:٢٤ ص، الثلاثاء، ٢١ يونيو ٢٠١٦
القحطاني: انتخابات البلدية المقبلة مختلفة شكلاً ومضموناً عن الدورتين السابقتين

القحطاني: انتخابات البلدية المقبلة مختلفة شكلاً ومضموناً عن الدورتين السابقتين

٠٢:٤٣ م، الثلاثاء، ٢٣ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *