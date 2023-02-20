ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 204 ريالات

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 20 من فبراير، بشكل طفيف مقارنة بأسعار أمس الأحد، حيث سجل عيار 24 نحو 222.43 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 203.90 ريال.

عيار 21 يسجل 194.64 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 194.64 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 166.83 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.75 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 111.22 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6918 يالاً، وأسعار جنيه الذهب 1557 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 222,435 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 222.11 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 203.61 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 194.36 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 166.59 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.57 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 111.06 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6908 يالاً، وأسعار جنيه الذهب 1555 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 222.115 ريال.

الذهب شديد الحساسية لسعر الدولار

والذهب شديد الحساسية لسعر الدولار في السوق، إذ يتأثر المعدن الأصفر بتحرك الورقة الخضراء صعودًا وهبوطًا، وتعد العلاقة بينهما علاقة عكسية، فكلما زاد الدولار تراجع الذهب والعكس.

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