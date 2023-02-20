دراسة تكشف.. هذا ما تفعله ملونات الطعام في وظيفة الأمعاء

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حذرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كورنيل الأمريكية من ملونات الطعام الشائعة، لما لها من تأثير ضار على الجهاز الهضمي.

وتستخدم ملونات الطعام لإضفاء شكل جمالي عليها، وتستخدم في تصنيع الحلوى والكيك، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات، بما فيها المشروبات المنكهة والرقائق والحبوب وحتى الإفراط في الأدوية المضادة.

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ثاني أكسيد التيتانيوم وثاني أكسيد السيليكون

قال المؤلف الكبير إيلاد تاكو، الأستاذ المساعد في علوم الأغذية بجامعة كورنيل، في بيان: “وجدنا أن جزيئات نانوية معينة – ثاني أكسيد التيتانيوم وثاني أكسيد السيليكون – تستخدم عادةً في ملونات الطعام قد تؤثر سلبًا على وظائف الأمعاء. لها تأثير سلبي على البروتينات الهضمية والامتصاصية الرئيسة”.

واستخدمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “مضادات الأكسدة”، “جرعات ذات صلة بالإنسان” – وهي كمية مماثلة لما قد يستهلكه الناس العاديون – من ثاني أكسيد التيتانيوم وثاني أكسيد السيليكون داخل المعمل لاختبار تأثير الألوان على بيض الدجاج، في محاكاة لتأثيره في البشر.

قام الباحثون بحقن جسيمات نانوية لصبغة الطعام في البيض، وعند الفقس، ووجدوا تغيرات في المستوى الخلوي في دم الدجاج وأمعائها. وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن مثل هذه الألوان يمكن أن يكون لها تأثير مماثل على البشر.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن تاكو اعتترف بالحاجة إلى مزيد من البحث، قائلاً: “نحن نستهلك هذه الجسيمات النانوية بشكل يومي. نحن لا نعرف حقًا مقدار ما نستهلكه؛ لا نعرف حقًا الآثار طويلة المدى لهذا الاستهلاك”.

وأظهرت النتائج السابقة، أن البشر يستهلكون ملونات الطعام، وتحديدًا الأحمر 40، بتركيزات أعلى مما تنصح به إدارة الغذاء والدواء الأمريكية- ما يصل إلى “ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الكمية اليومية التي تسمح بها، وفقًا لتقرير أحد الأطباء.

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تهيج الأمعاء وأمراض كرون

وأسفرت دراسة أجريت في أواخر العام الماضي عن نتائج “مثيرة للقلق” حول تأثيرات المادة الملونة “الأحمر 40” على الجهاز الهضمي للإنسان.

وقال باحثون من جامعة ماكماستر في أونتاريو بكندا، إن الصبغة الاصطناعية يمكن أن تؤدي إلى تهيج الأمعاء وأمراض كرون، بعد ملاحظة المؤشرات الحيوية للضرر في خلايا الأمعاء لدى الفئران، بحسب صحيفة “نيويورك بوست”.

وقال مؤلف الدراسة واليول خان في بيان: “تشير الأدبيات إلى أن استهلاك (صبغة الأحمر 40) يؤثر أيضًا على بعض أنواع الحساسية واضطرابات المناعة والمشاكل السلوكية لدى الأطفال، مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط”.

ومن المعروف أيضًا أن ملونات الطعام تسبب الحساسية. على الرغم من ندرتها، فإن الأحمر 40 والأصفر 5 والأصفر 6 – الألوان الاصطناعية الثلاثة الأكثر شيوعًا – هي الأكثر احتمالية لإحداث رد فعل.