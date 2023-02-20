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الشروط ورابط التقديم.. الهيئة الملكية تطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

الشروط ورابط التقديم.. الهيئة الملكية تطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

الشروط ورابط التقديم.. الهيئة الملكية تطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
٠٩:٥١:١١ ص، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط – وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – مدرب – هندسة السلامة والحرائق.

2 – مدرب “هندسة ميكانيكية – لحام”.

3 – أستاذ مساعد – علوم الحاسب الألي.

4 – أستاذ مساعد – الهندسة المدنية.

5 – أستاذ مساعد – إدارة الأعمال “نظم معلومات إدارية”.

6 – أستاذ مساعد – تقنية هندسة التصنيع.

7 – أستاذ مساعد – هندسة كيميائية، “التحكم بالعمليات”.

8 – أستاذ مساعد – هندسة كيميائية، “انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية”.

9 – أستاذ مساعد – هندسة كيميائي، “عمليات فصل المواد”.

10 – والمزيد ….

* طريقة التقديم

– أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف.. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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أخبار السعودية الموقع الإلكتروني للتوظيف الهيئة الملكية وظائف شاغرة

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