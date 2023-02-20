الشروط ورابط التقديم.. الهيئة الملكية تطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
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أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط – وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية
1 – مدرب – هندسة السلامة والحرائق.
2 – مدرب “هندسة ميكانيكية – لحام”.
3 – أستاذ مساعد – علوم الحاسب الألي.
4 – أستاذ مساعد – الهندسة المدنية.
5 – أستاذ مساعد – إدارة الأعمال “نظم معلومات إدارية”.
6 – أستاذ مساعد – تقنية هندسة التصنيع.
7 – أستاذ مساعد – هندسة كيميائية، “التحكم بالعمليات”.
8 – أستاذ مساعد – هندسة كيميائية، “انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية”.
9 – أستاذ مساعد – هندسة كيميائي، “عمليات فصل المواد”.
10 – والمزيد ….
* طريقة التقديم
– أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف.. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).