الشروط ورابط التقديم.. الهيئة الملكية تطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

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أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط – وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – مدرب – هندسة السلامة والحرائق.

2 – مدرب “هندسة ميكانيكية – لحام”.

3 – أستاذ مساعد – علوم الحاسب الألي.

4 – أستاذ مساعد – الهندسة المدنية.

5 – أستاذ مساعد – إدارة الأعمال “نظم معلومات إدارية”.

6 – أستاذ مساعد – تقنية هندسة التصنيع.

7 – أستاذ مساعد – هندسة كيميائية، “التحكم بالعمليات”.

8 – أستاذ مساعد – هندسة كيميائية، “انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية”.

9 – أستاذ مساعد – هندسة كيميائي، “عمليات فصل المواد”.

10 – والمزيد ….

* طريقة التقديم

– أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف.. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).