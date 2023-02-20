صباح اليوم.. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

تواصل – واس:

أصيب العشرات من الفلسطينيين بالاختناق، صباح اليوم الاثنين، جراء إطلاق الاحتلال قنابل مسيلة للدموع، خلال اقتحامها لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه عالجت نحو 20 فلسطينيًا، أصيبوا بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وأشار إلى أن الاحتلال أعاق عمل سيارات الإسعاف خلال عملية الاقتحام.

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق

فيما يواصل جنود الاحتلال والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، واعتقل 10 مواطنين من الضفة وغزة.

واستولى الاحتلال على جرافة وجرار زراعي، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك واعتداءاتهم بعدة محافظات.

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة في الخليل

وحسب وكالة “وفا”، فقد أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة دعم للأسرى في بلدة بيت أمر، شمال الخليل..

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل عند مدخل البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق تم علاجهم ميدانيًا.

مستوطنون يقتحمون “الأقصى”

واقتحم 81 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

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