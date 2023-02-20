خطوة بخطوة.. طريقة إثبات السكن في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

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كشف حساب العناية بالمستفيدين عن طريقة إثبات السكن في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك في رده على استفسار أحد الأشخاص.

وقال إنه يجب تقديم ما يثبت السكن في العقار، وعند عدم وجود صك ملكية فيمكن لأي مستند أن يثبت الإقامة في المسكن باسم المستفيد.

وأضاف: “في حال كان السكن موروثًا؛ يتم إضافة رقم صك باسم المورّث – رقم صك حصر الورثة”.

في وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن تقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن، ولكن بشروط.

تقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن

وأوضح حساب خدمة المستفيدين، أنه لابد من توافر شرطين، حتى يمكن تقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن، هما:

1 – أن تكون فاتورة الكهرباء باسم المتقدم.

2 – أن تكون فاتورة الكهرباء بتاريخ حديث.

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