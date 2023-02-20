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بالفيديو.. الخثلان يُشجع الناس على الأوقاف بهذا الاستثناء

بالفيديو.. الخثلان يُشجع الناس على الأوقاف بهذا الاستثناء

بالفيديو.. الخثلان يُشجع الناس على الأوقاف بهذا الاستثناء
٠٩:٤٤:٠٠ ص، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، عن مسألة شرعية مهمة تشجع الناس على الأوقاف.

يجوز الوقف مع استثناء عودة المنفعة على صاحبه

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن بعض الناس يتردد أن يُوقف لكنه يقول أخشى أني أحتاج، فهنا يقول الفقهاء: “لا بأس أن توقف ويجوز لك أن تستثني منفعة الوقف لك طوال حياتك”.

وأضاف أنه يجوز للإنسان أن يوقف بيتًا مثلًا ويقول: “بيتي هذا وقف بشرط أن منفعته تكون لي طوال حياتي، أتصرف بها كما أشاء”، فهذا لا بأس به، ويشجع الناس على الإقبال على الأوقاف.

وأشار إلى أن المستفاد من هذا الوقف بهذه الطريقة، أنه لا يتصرف فيه ولا يبيعه ولا يهابه لأنه أصبح وقفًا، لكن منفعته اشترط صاحبه أن تكون لنفسه، بحيث تكون عوائد الوقف له طوال حياته أو لولده أو لصديقه، وبعد مماته يوصى بأن تصرف في كذا وكذا حيث يتم صرفه في وجوه البر.

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أهمية الأوقاف استثناء منفعة الوقف الأوقاف الخثلان سعد الخثلان

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