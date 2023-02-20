شات “جي.بي.تي” يتعامل مع اختبارات طلبة الطب

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة علمية أن تقنية المحادثة بالذكاء الاصطناعي “شات جي.بي.تي”، تستطيع التعامل مع الاختبارات الأكاديمية لطلبة دراسة الطب، بعدما نجحت في تحقيق نقاط مطلوبة في ثلاثة أجزاء نظرية من امتحان طلبة الطب في الولايات المتحدة.

ووفقًا للباحثين الأمريكيين بقيادة فيكتور تسنج، من شركة أنسيبل هيلث الناشئة الأمريكية، والذين نشروا نتائجهم في مجلة “بي.إل.أو.إس ديجيتال هيلث” العلمية، فإن هذه النتائج تمثل “مرحلة رئيسة واضحة في نضج الذكاء الاصطناعي” حيث إن “شات جي.بي.تي” أول تقنية تحقق هذه النتيجة.

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امتحان الترخيص الطبي الأمريكي

وامتحان الترخيص الطبي الأمريكي هو امتحان قياسي يتكون من ثلاثة أجزاء، على الطلبة اجتيازه حتى يتم السماح لهم بممارسة الطب في الولايات المتحدة، ويقيم الامتحان مدى معرفة الدارسين في أغلب فروع الدراسة الطبية من الكيمياء الحيوية حتى وسائل التشخيص وأخلاقيات علم الأحياء.

ويرى الباحثون أن تكنولوجيا “شات جي.بي.تي” يمكنها أن تحسن التعليم الطبي وتساعد في اتخاذ القرارات التي يتم اتخاذها في أماكن الرعاية الصحية.

وقال معدو الدراسة: “تشير دراستنا إلى أن النماذج اللغوية الكبيرة مثل “شات جي.بي.تي” قد تسعد الدارسين في إعداد التعليم الطبي، كمقدمة للاستفادة منها في المستقبل في اتخاذ القرارات السريرية للتعامل مع الحالات المرضية”.

في الوقت نفسه، اضطر الباحثون للقبول بحقيقة أن برنامج الذكاء الاصطناعي “شات جي.بي.تي” يقبل فقط الأسئلة النصية المكتوبة ولا يستطيع التعامل مع الأسئلة التي تحتوي على صور.

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350 سؤالاً

واستخدم الباحثون أثناء الدراسة 350 سؤالاً من الأسئلة الخاصة بامتحان الترخيص الطبي الأمريكي في الصيف الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وبعد استبعاد الإجابات الغامضة، وجد الباحثون أن إجابات “شات جي.بي.تي” الصحيحة في الوقت المخصص لكل سؤال تراوحت بين 52.4% و75% من الأسئلة، كما تباينت الإجابات بحسب جزء الامتحان ونوع المهمة المطلوبة من الدارس.

يذكر أنه لاجتياز الاختبار يحتاج إلى حصول الطالب على 60% من الدرجة النهائية، مع تغيير طفيف من عام لعام.