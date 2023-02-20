هل يؤثر “تمهير” على حساب المواطن؟ توضيح مهم من البرنامج

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يهدف برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” إلى تطوير مهارات خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية، سواء كانوا حديثي تخرج أو ممن سبق لهم العمل.

ويأتي ذلك بهدف تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي، لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

“تمهير” وحساب المواطن

وفي هذا السياق، يسأل أحد المستفيدين من البرنامج عما إذا كان “تمهير” يمكن أن يؤثر على دعم “حساب المواطن”، وهو ما ردت عليه “خدمة المستفيدين” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”.

وأجابت بأنه “في حال وجود دخل من برنامج “تمهير” لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك”، ومصدر الدخل “غير ذلك”، وكتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير) وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa”.

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توضيح مهم بشأن تسجيل راتب برنامج تمهير في حساب المواطن

برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وصرح البرنامج في الشهر الماضي بأن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

وقال: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa”.

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توضيح من «حساب المواطن» بشأن الإفصاح عن وجود دخل من برنامج تمهير

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.