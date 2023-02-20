بعد تراجعه الأسبوع الماضي.. “النفط” يستعيد بريقه مجددًا

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استقرت أسعار النفط دون تغيير يذكر في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، بعدأن تراجعت دولارين للبرميل عند الإغلاق يوم الجمعة الماضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أدت فيه زيادة الإمدادات في الولايات المتحدة وتوقعات زيادة أسعار الفائدة إلى الحد من التفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين.

سعر خام برنت

وهبط خام برنت تسعة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 82.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:51 بتوقيت جرينتش.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مارس 76.40 دولار للبرميل مرتفعا ستة سنتات. وانخفضت تعاقدات إبريل تسعة سنتات إلى 76.46 دولار.

وانخفض خاما برنت وغرب تكساس عند الإغلاق الأسبوع الماضي بنحو أربعة في المئة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين.

توقعات عن أسعار النفط

في الوقت نفسه، كشف محللو جيه بي مورجان أنه من غير المرجح أن تتجاوز أسعار خام برنت حاجز الـ 100 دولار للبرميل هذا العام إلا إذا حدثت تطورات جيوسياسية كبيرة، وسط احتمالات بأن تزيد مجموعة أوبك+ الإمدادات وأن تتعافى التدفقات الروسية بحلول منتصف 2023.

وبحسب موقع “investing” فإن أسعار النفط تتراجع الآن بأكثر من 3% وفي طريقها لتسجيل خسائر أسبوعية بضغوط من ارتفاع الدولار والزيادة الهائلة في مخزونات النفط الأمريكية.

في الوقت نفسه، استبعد المحللون في مذكرة، أن يتحرك تحالف “أوبك +” لإبقاء الحد الأدنى للسعر عند 80 دولارًا، وبالتالي لن يحتاجوا إلى خفض حصص الإنتاج هذا العام، متوقعين أن تضيف المجموعة 400 ألف برميل يوميًا للإمدادات.

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