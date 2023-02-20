الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
اليوم.. خبير طقس يُبشّر بعودة الدفء ورحيل الكتلة القطبية الباردة
هل يؤثر “تمهير” على حساب المواطن؟ توضيح مهم من البرنامج
إلى أين يتجه العالم؟.. “الذكاء الاصطناعي” يكشف عن أبرز المخاطر التي تهدد البشرية
القروض تحقق أعلى نسبة في البنوك خلال 10 أعوام مقارنة بالودائع
يصل إلى 500 ألف ريال.. تفاصيل التمويل الجديد من “بنك التنمية”
خدمة اليوم.. 3 خطوات للتحقق من استحقاق مكافأة أجور التوطين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليوم.. خبير طقس يُبشّر بعودة الدفء ورحيل الكتلة القطبية الباردة

اليوم.. خبير طقس يُبشّر بعودة الدفء ورحيل الكتلة القطبية الباردة

اليوم.. خبير طقس يُبشّر بعودة الدفء ورحيل الكتلة القطبية الباردة
٠٨:٣٢:٠١ ص، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، عودة الدفء، وارتفاع درجة الحرارة، ورحيل الكتلة القطبية الباردة عن أجواء المملكة.

ارتفاع طفيف في الحرارة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه وفقًا للمراصد فإنه من المتوقع اليوم الاثنين أن يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة ويتراوح الارتفاع من”3” °C ل”4″°C عما سجلته  في الأيام الماضية على معظم المناطق.

رحيل الكتلة القطبية الباردة

وأضاف أنه بداية من يوم غد الثلاثاء سترحل -بمشيئة الله- الكتلة القطبية المنشأ مع بقاء الأجواء باردة في ساعات الأولى من الفجر ومعتدلة نهارًا.

أطول موجة برد

وقبل أيام توقع الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة أطول موجة برد من متوسطة القوة لشبه قوية وهي الموجة التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام تسبق برياح مثيرة للغبار على معظم المناطق ،وأنها بدأت من الخميس وكانت ذروتها يومي الجمعة 26 والسبت 27 رجب، وتستمر حتى اليوم الاثنين 29 رجب، ثم يطرأ ارتفاع تدريجي.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد هذه الرياح من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل، والقصيم.

اقرأ أيضًا:

منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة وأتربة مثارة على 5 مناطق

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحصيني الطقس الكتلة الباردة درجات الحرارة عودة الدفء موجةبرد

مواد ذات صلة

المزيد
خطيب المسجد النبوي يوضح الحكمة من تحريم الأشهر الأربعة

خطيب المسجد النبوي يوضح الحكمة من تحريم الأشهر الأربعة

٠٥:١٥ م، الجمعة، ٠٧ أبريل ٢٠١٧
«أمانة مكة»: العاصمة المقدسة تضم شبكة ضخمة لتصريف الأمطار والسيول

«أمانة مكة»: العاصمة المقدسة تضم شبكة ضخمة لتصريف الأمطار والسيول

٠٣:٥٥ م، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
خادم الحرمين يوجه دعوة لرئيس الصومال لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

خادم الحرمين يوجه دعوة لرئيس الصومال لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

٠٣:٠٧ م، الأثنين، ١٥ مايو ٢٠١٧
الأرصاد: طقس حار.. وأمطار محتملة على عدة مناطق

الأرصاد: طقس حار.. وأمطار محتملة على عدة مناطق

٠٧:١٥ ص، الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *