اليوم.. خبير طقس يُبشّر بعودة الدفء ورحيل الكتلة القطبية الباردة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، عودة الدفء، وارتفاع درجة الحرارة، ورحيل الكتلة القطبية الباردة عن أجواء المملكة.

ارتفاع طفيف في الحرارة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه وفقًا للمراصد فإنه من المتوقع اليوم الاثنين أن يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة ويتراوح الارتفاع من”3” °C ل”4″°C عما سجلته في الأيام الماضية على معظم المناطق.

رحيل الكتلة القطبية الباردة

وأضاف أنه بداية من يوم غد الثلاثاء سترحل -بمشيئة الله- الكتلة القطبية المنشأ مع بقاء الأجواء باردة في ساعات الأولى من الفجر ومعتدلة نهارًا.

أطول موجة برد

وقبل أيام توقع الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة أطول موجة برد من متوسطة القوة لشبه قوية وهي الموجة التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام تسبق برياح مثيرة للغبار على معظم المناطق ،وأنها بدأت من الخميس وكانت ذروتها يومي الجمعة 26 والسبت 27 رجب، وتستمر حتى اليوم الاثنين 29 رجب، ثم يطرأ ارتفاع تدريجي.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد هذه الرياح من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل، والقصيم.

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