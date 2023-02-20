القروض تحقق أعلى نسبة في البنوك خلال 10 أعوام مقارنة بالودائع

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كشف تقرير حديث أن نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف العاملة في المملكة بنهاية العام الماضي، 81.5 في المئة، مقابل 79.5 في المئة بنهاية 2021.

وتعد هذه النسبة هي الأعلى خلال عشرة أعوام على الأقل، لكونها الأعلى وفق البيانات المتاحة منذ 2013، بحسب “الاقتصادية”.

وعلى أساس شهري، تراجعت نسبة القروض إلى الودائع خلال (ديسمبر)، حيث كانت 81.3 في المئة بنهاية (نوفمبر) 2022.

نسبة القروض

في الوقت نفسه، سجلت نسبة القروض إلى الودائع أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية (أغسطس) 2016 عند 84.8 في المئة، بينما كان أدنى مستوى تم تسجيله في نهاية (مارس) 2014 عند 73.9 في المئة.

أعلى مستوى

وكان أعلى مستوى شهري خلال 2022 قد تم تسجيله بنهاية في (مايو) عند 82.2 في المئة، بينما الأدنى مسجل بنهاية (يونيو) عند 79.7 في المئة.

القروض التراكمية

في سياق متصل، قال البنك المركزي “ساما” إن قيمة القروض الشخصية التراكمية سجلت 474.62 مليار ريال بنهاية عام 2022، مقابل 447.89 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2021.

ارتفعت قيمة القروض بنسبة 5.97% خلال عام 2022 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 26.73 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية العام السابق.

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