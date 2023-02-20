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يصل إلى 500 ألف ريال.. تفاصيل التمويل الجديد من “بنك التنمية”

يصل إلى 500 ألف ريال.. تفاصيل التمويل الجديد من “بنك التنمية”

يصل إلى 500 ألف ريال.. تفاصيل التمويل الجديد من “بنك التنمية”
٠٧:٣٥:٤٢ ص، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تمويل جديد بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مصادر – لم تسمها – أن البنك يهدف إلى تمويل الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية التي لديها مشروع استثماري قائم، وترغب في التمويل لغرض تغطية التكاليف التشغيلية؛ لتتمكن من توفير دخل ثابت من تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية.

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وأضافت أن مدة التمويل تصل إلى 18 شهرًا مع مرونة في السداد، ويكون التقديم إلكترونيًا عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية.

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية استأنف، استقبال طلبات التقديم على منتج تمويل الأسرة، بعد توقفه لأكثر من 3 أشهر، وسجل عدد من المواطنين طلباتهم إلكترونيًا بنجاح.

بنك التنمية الاجتماعية

يعنى البنك بتمكين أدوات التنمية الاجتماعية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي ومُنتج، وتقديم خدمات مالية وغير مالية، وبرامج ادخارية هادفة وفعالة، مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة.

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