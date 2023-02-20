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خدمة اليوم.. 3 خطوات للتحقق من استحقاق مكافأة أجور التوطين

خدمة اليوم.. 3 خطوات للتحقق من استحقاق مكافأة أجور التوطين

خدمة اليوم.. 3 خطوات للتحقق من استحقاق مكافأة أجور التوطين
٠٧:٢٧:٠١ ص، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات التحقق من استحقاق مكافأة أجور التوطين.

حيث أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أن هذه الخدمة الإلكترونية يقدمها لتمكين المنشآت من التحقق من استحقاق المكافآت المالية التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للمنشآت التي تحقق نموًا في إجمالي أجور موظفيها من خلال عدة خطوات وشروط:

* الخطوات

1 – ادخل على رابط المنشأة في موقع صندوق تنمية الموارد البشرية.

2 – ادخل على رابط استحقاق مكافأة أجور التوطين.

3 – تحقق من استحقاق الطلب.

* المتطلبات

حساب مفعل للمنشأة في موقع صندوق تنمية الموارد البشرية.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 3:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “8001222030”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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أخبار السعودية استحقاق المكافأة استحقاق مكافأة أجور التوطين خدمة اليوم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

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