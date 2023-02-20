“هيئة الاتصالات” تصدر التقرير الأول لأسماء النطاقات السعودية 2022

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية التقرير الأول لأسماء النطاقات السعودية 2022، بهدف إبراز الدور الريادي للمملكة في هذا المجال، ورفع مستوى الوعي بأهمية اسم النطاق ومميزاته، وأدوار وكلاء التسجيل المعتمدين.

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3 أضعاف معدل النمو العالمي

ويتناول التقرير أبرز ملامح رحلة تطوير أسماء النطاقات السعودية الممتدة لأكثر من 25 عامًا، وأهم الجهود التنظيمية والفنية التي قادتها الهيئة، وأبرز الإحصاءات والأرقام المتعلقة بها.

وبلغ عدد النطاقات المسجلة أكثر من 92 ألف نطاق وبمعدل نمو سنوي يقدر بـ 11% والذي يمثل 3 أضعاف معدل النمو للنطاقات العامة والدولية.

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توفير 150 نسخة من الخوادم الموزعة جغرافيا

يستعرض التقرير مميزات النطاق السعودي والبحث والابتكار فيه، كما يتطرق إلى البنية التحتية الموثوقة التي توفر أكثر من 150 نسخة من الخوادم الموزعة جغرافيا، والتي تعد من الأكبر في العالم..

إضافة إلى دور الهيئة في تعزيز الشفافية والتنافسية من خلال التنظيمات والإرشادات، وكذلك تمكين سوقها المحلي، والتنسيق والتكامل الدولي لتطوير السوق وتحسين الخدمة والرفع من جودتها.

ويأتي اسم النطاق كمورد رئيس لنظام أسماء النطاقات (DNS)، وهو أحد أهم مكونات البنية التحتية لشبكة الإنترنت، والممكن الرئيس للوصول إلى الخدمات والتطبيقات والمحتوى الرقمي على الشبكة.

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