تشكل خطورة على المارة.. “البيئة” تردم آبارًا مكشوفة ببحرة

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يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ردم الآبار المكشوفة، والتي لا يُعرف أصحابها ببحرة، بمشاركة وزارة الداخلية والدفاع المدني والأمانة والشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة

يأتي ذلك لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية، وفقًا لـ”عكاظ”.

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ردم الآبار وإزالة الخطورة

وأوضح مدير إدارة المياه بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي، أنه تمت معالجة بلاغات عدة عن بئر ارتوازية مكشوفة ببحرة وتحديداً في حدا، وبئر أخرى مكشوفة وتمت معالجتها بالردم وإزالة الخطورة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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استقبال البلاغات

من جهته، أشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف إلى استقبال البلاغات عن طريق غرفة العمليات «911» ونظام «بلاغات» للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني، ومن خلال الرابط: ( اضغط هنا ).

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