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مصرع 19 شخصًا جراء فيضانات وانهيارات أرضية بالبرازيل (صور)
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مصرع 19 شخصًا جراء فيضانات وانهيارات أرضية بالبرازيل (صور)

مصرع 19 شخصًا جراء فيضانات وانهيارات أرضية بالبرازيل (صور)

مصرع 19 شخصًا جراء فيضانات وانهيارات أرضية بالبرازيل (صور)
٠٦:٠٥:١٧ ص، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لقي 19 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في ولاية ساو باولو البرازيلية.

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غرق أحياء وتدمير سيارات

وأظهرت لقطات من بلدة سان سيباستياو بثتها تلفزيونات وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، أحياء بأكملها غمرها الماء، وحطام منازل جرفتها التربة، وطرقا سريعة غارقة، وسيارات دمرتها أشجار متساقطة، من بين أضرار أخرى.

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إجلاء 338 شخصًا

وقالت حكومة الولاية في بيان إن 228 شخصًا آخرين أصبحوا بلا مأوى، وتم إجلاء 338 شخصا من المنطقة الساحلية شمالي مدينة ساو باولو، فيما تعمل طواقم الإنقاذ على مساعدة المتضررين من العاصفة.

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إعلان حالة الطوارئ في 5 مدن

ولم تذكر السلطات رقما بشأن عدد المفقودين.

وأعلن تارسيسيو دي فريتاس حاكم ولاية ساو باولو حالة الطوارئ في 5 مدن على طول الساحل.

وسان سيباستياو التي تقع على بعد 200 كيلومتر شمالي ساو باولو، وحيث يقضي الكثير من سكان المدينة عطلة نهاية الأسبوع، واحدة من أكثر المناطق تضررا، حيث تساقط 60 سنتيمترا من الأمطار في 24 ساعة وفق مسؤولين محليين.

أكثر من 19 قتيلا جراء عاصفة في البرازيل

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البرازيل انهيارات أرضية تدمير سيارات حالة الطوارئ ساو باولو غرق أحياء فيضانات

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