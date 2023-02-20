منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة وأتربة مثارة على 5 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية

وتابع المركز، وتحد هذه الرياح من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل، والقصيم.

كما تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة، قد تخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، البحر الأحمر.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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