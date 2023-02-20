“لين” تعلن برنامج لاستقطاب الخريجين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة لين لخدمات الأعمال عن بدء التقديم في برنامج (بجدارة) التدريب على رأس العمل لعام 2023م ، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات.

عن البرنامج:

يقدم برنامج جدارة تجربة تدريب متميزة لحديثي التخرج، وذلك للتدريب على رأس العمل بمختلف التخصصات والإدارات وتطوير الكفاءات الوطنية بإدخالها لسوق العمل بجاهزية عالية، وذلك من خلال ادراج المتدربين في برنامج لمدة سنة في مسار مهني.

ويتضمن التدريب على رأس العمل العمل على مشاريع قائمة و تحت الإنشاء، بالإضافة إلى ادراج المتدربين في برنامج الإرشاد المهني و إشراكهم في دورات تدريبية مهنية متخصصة.

التخصصات المستهدفة:

– تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسب.

– نظم المعلومات و نظم المعلومات الإدارية.

-علم البيانات والاحصاء والعلوم الاكتوارية.

– نظم المعلومات الصحية وعموم التخصصات الصحية.

– إدارة الأعمال بمختلف التخصصات.

– الهندسة.

– القانون والحوكمة.

تفاصيل البرنامج:

– مدة البرنامج سنة .

– مكافأة مالية تدفع شهرياً للمتدرب بحسب الدرجة العلمية:

– لحملة البكالوريوس 6,500 ريال

– لحملة الماجستير 8,500 ريال

– التأمين الصحي للمتدرب.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

الشروط:

– أن يكون المتدرب سعودي.

– التفرغ للدوام الكامل

– أن لا تقل شهادة المتدرب عن البكالوريوس.

اقرأ أيضا:

أرامكو لأعمال الخليج تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الشرقية

عن الشركة:

لين هي شركة رائدة في خدمة وتطوير القطاع الصحي، بتوفير خدمات صحية إلكترونية من تحليل البيانات وتطوير الإجراءات في الصحة الرقمية خاصة والخدمات الإلكترونية عامة .

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم متاح الآن بدأ أمس الأحد بتاريخ 1444/07/14هـ الموافق 2023/02/05م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الدورات الدخول على الروابط التالية: المعلنة يرجي

رابط التقديم -( اضغط هنا ).