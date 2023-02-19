خلال 3 أشهر.. إحباط تهريب 15 مليون حبة مخدرة بعدد من موانئ المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خلال الثلاثة أشهر الماضية من إحباط محاولات لتهريب أكثر من 15 مليون حبة مخدرة إلى داخل المملكة.

وكانت الحبوب المخدرة مخبأة في ألواح خشبية، وإرساليات كابلات كهربائية، وتجاويف أبواب، وأعمدة بداخل شاحنات، ومواد بناء، وذلك عبر عدد من موانئ المملكة ومنافذها، إذ تمضي الهيئة في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتتصدى لمحاولات المهربين تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته.

إحباط تهريب مواد مخدرة

وأحبطت الهيئة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 2.972.400 حبة مخدرة، عثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء، هي عبارة عن ألواح خشبية، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، وجدت تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل تجويف الألواح الخشبية.

وبعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وتم القبض على شخصين من مستقبلي المضبوطات.

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وفي 27 يناير تم إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة كبتاجون مخبأة في إرساليات (كابلات كهربائية)، وأيضا إحباط محاولة تهريب 24.400 حبة كبتاجون مخبأة داخل عمود الدوران لإحدى الشاحنات بمنفذ الحديثة، وفقا لـ”الوطن”.

وفي 30 ديسمبر تم إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2.4 مليون حبة كبتاجون.

وتم العثور عليها مخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة ومنفذ الربع الخالي.

بينما في 2 ديسمبر تم إحباط محاولة تهريب 3.250.000 حبة كبتاجون عثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات الواردة إلى المملكة عبر ميناء جدة.

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وتم أيضا في 4 نوفمبر ضبط (1.503.146) قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة مواد بناء (بحص)، والقبض على مستقبليها بمنطقتي الرياض والشرقية.

وفي 6 فبراير تم القبض على 4 مواطنين بالمنطقة الشرقية وضبط بحوزتهم على 63.443 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر.

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