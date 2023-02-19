تدشين 4 مشاريع تطويرية لـ”مجمع كسوة الكعبة المشرفة”

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس الأحد، أربعة مشاريع تطويرية بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وقال الشيخ السديس، إن حياكة كسوة الكعبة والاهتمام بها ينبع من مكانة الكعبة في نفوس المسلمين فهي قبلتهم ومهوى أفئدتهم، ولذلك تأتي توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله – بتقديم أقصى الجهود وأرقاها لتطوير منظومة الخدمات ليصل إلى أعلى معايير الجودة العالمية.

تطوير مجمع كسوة الكعبة

من جهته أوضح مساعد الرئيس العام لمجمع كسوة الكعبة المشرفة المهندس سلطان القرشي, أن المشاريع تتمثل في مشروع تطوير مكائن النسيج الآلي والتي تتميز بسرعة عالية على الإنتاج، وجودة ودقة متناهية، وكذلك مشروع روبوت الخدمات المقدمة لزوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والذي يتم من خلاله تعريف زوار المعرض بالخدمات المقدمة , لافتا النظر إلى أن الروبوت يمتاز بالتحدث بأكثر من لغة، ويسهم في تقليل الموظفين داخل المعرض والعمل دون توقف.

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وقال القرشي إن المشاريع تتضمن تدشين محطة التحلية مع وقف الملك عبدالعزيز الذي يوفر مياه صالحة للشرب لزوار وموظفي مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بطاقة إنتاجية للشرب (100م) مكعب لليوم الواحد بملوحة (120ملغم) لتر، وطاقة إنتاجية لاستخدامها في تصنيع كسوة الكعبة المشرفة تقدر (15م) مكعب لليوم بملوحة صفر ملغم لتر.

كما تشتمل المشروعات على مشروع بازانات الشرب مع وقف الملك عبدالعزيز ويوفر مياه شرب مبردة صالحة للشرب لزوار وموظفي مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

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