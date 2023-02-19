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توقعات الأرصاد.. غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية على القصيم ومكة المكرمة

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توقعات الأرصاد.. غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية على القصيم ومكة المكرمة

توقعات الأرصاد.. غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية على القصيم ومكة المكرمة

توقعات الأرصاد.. غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية على القصيم ومكة المكرمة
٠٢:٢٤:٠٣ ص، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي مكة المكرمة والقصيم، تستمر خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله تعالى.

وتشمل الحالة الجوية، عوالق ترابية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على منطقة مكة المكرمة، حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، بينما تسمر على القصيم، حتى الساعة الثامنة مساء، بمشيئة الله تعالى.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن السماء تكون غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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