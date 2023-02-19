دولة عربية تقرر إيقاف تصدير الأسماك والأحياء البحرية

تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة الشرعية في اليمن، اللواء سالم السقطري، أمس الأحد، قرارًا وزاريًا قضى بإيقاف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى الخارج.

معالجة ظاهرة محلية

وشمل القرار جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية، وذلك لمعالجة شح الأسماك في السوق المحلية، وما رافقه من ارتفاع في أسعارها، حسب “إرم نيوز”

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مهلة للتجار

ومنح القرار كافة التجار والمصدرين للأسماك فترة أسبوع من تاريخ صدوره لتصريف وتصدير ما لديهم من منتجات سمكية.

ضرورة ملحة

وأكد الوزير السقطري أن هذا القرار جاء كضرورة ملحة لمعالجة شح المنتجات السمكية في السوق المحلية، وما رافقه من ارتفاع كبير في أسعار الأسماك.

وأوضح السقطري أن”هناك شحًا كبيرًا في المنتجات السمكية بالأسواق المحلية، وهذا يتطلب أسواق تجزئة مرخصة في كل المديريات، بالإضافة إلى تكثيف إجراءات الإشراف والرقابة والمتابعة اليومية لعمليات البيع التي تتم ما بعد المزادات، في سبيل منع الاحتكار الذي يحدث عادة”.