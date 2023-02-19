“بيونتيك” وفايزر” يتوصلان للقاح ضد السرطان.. في هذا الموعد

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قال المؤسس المشارك للشركة الألمانية بيونتيك، أوغور شاهين، إنه من المتوقع أن تبدأ التجارب على لقاح ضد السرطان هذا العام في بريطانيا، بعد نجاح الشركة في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، يعتمد على تقنية (mRNA)، بالتعاون مع شركة فايزر الأميركية.

وأوضح العالم البارز، وهو مؤسس الشركة مع زوجته، أوزليم تورسي، في تصريحات لصحيفة دير شبيغل الألمانية، نقلتها وكالة رويترز، الأحد، إن الشركة تدرس حالياً أنواع السرطان التي سيتم اختبارها والمواقع التي ستجري فيها التجارب.

ونقلت رويترز عن شاهين، قوله إن التقدم في مجال البحث عن لقاح للسرطان بعد تجربة لقاح كوفيد، يمثل “خطوة مهمة نحو الوصول المحتمل للقاح في السوق المفتوحة”، مضيفا “نعتقد أن إنتاج لقاح للسرطان يجب أن يكون ممكناً لعدد كبير من المرضى قبل عام 2030”.

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تكنولوجيا إنتاج اللقاح

وأضاف، العالم أوغور شاهين وزوجته، أن التكنولوجيا الخاصة بهذا النوع من العلاج قد قطعت شوطاً طويلاً، موضحاً في هذا السياق “في عام 2014، كنا بحاجة إلى 3-6 أشهر لإنشاء لقاح فردي للسرطان، والآن نحتاج إلى 4-6 أسابيع، هدفنا هو الحصول عليه بشكل ملحوظ في أقل من 4 أسابيع”.

يشار إلى أن قد تحدثا، في أكتوبر الماضي، عن إمكانية إتاحة “لقاح السرطان قبل عام 2030”. وشارك الزوجان في تأسيس شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية “بيونتيك” التي تحالفت مع “فايزر” الأميركية لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، يُعتبر حتى الآن من أنجح اللقاحات ضد المرض.

اللقاح الجديد للسرطان، يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) هو عبارة عن جزيء ينقل الشفرة الجينية من الحمض النووي إلى الخلية لتنتج بروتينات.

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