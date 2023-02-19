جريمة وحشية.. مليشيا الحوثي تعذب طفلا بصب ” الأسيد” على جسده

تواصل – فريق التحرير:

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على ارتكاب جريمة جديدة، باختطاف طفل وتعذيبه باستخدام مواد كيميائية.

مادة الأسيد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تعذيب طفل من حجة، بإلقاء مادة الأسيد على جسده لإرهابه.

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آلاف الألغام

وفي وقت سابق، كشف وزير الإعلام في المجلس الرئاسي اليمني معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي قامت بزراعة مئات الآلاف من الألغام في كل جميع أنحاء البلاد.

أكبر عملية منذ الحرب العالمية الثانية

وأوضح أن المليشيا زرعت الألغام في الأحياء السكنية منازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والمرافق العامة والمساجد والأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية والمزارع، دون تفريق بين هدف مدني وعسكري، في أكبر عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن حوادث الألغام ارتفعت بشكل لافت منذ مطلع العام، وأن معظم ضحاياها من المدنيين، الذين كان آخرهم مقتل 3 أطفال أثناء سيرهم في طريق فرعي إلى ملعب كرة قدم في “حيس” جنوب الحديدة، ما يؤكد تصاعد مخاطر تلك الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بشكل عشوائي في المدن والقرى والأحياء السكنية.