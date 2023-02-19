ميزة جديدة من واتساب تصل إلى مستخدمى “ويندوز”

تواصل – فريق التحرير:

يواصل تطبيق واتساب جاهدا تحسين خدمته للمستهلكين من خلال جعل التطبيق قابل للتعامل بشكل سلس على جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل.

الصور والفيديوهات

وكشف واتساب مؤخرا عن ميزة جديدة لمستخدمي نظام تشغيل ويندوز للحواسيب والأجهزة المحمولة، تمكنهم من إرسال الصور والفيديوهات، بشكل مختصر، دون الحاجة للرجوع إلى الإعدادات واختيار الملفات لإرسال المقطع المرغوب فيه للطرف الآخر من المحادثة.

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بشكل تجريبي

ووصلت الميزة الجديدة لبعض المستخدمين كونها في نطاق العمل التجريبي، حيث لاحظ البعض وجود اختصار جديد في قائمة المشاركة في الدردشات والمجموعات، يسمح للمستخدمين مشاركة الصور والفيديوهات بسهولة، خاصة عند تثبيت نسخة Windows 2.2306.2.0 من متجر Microsoft.

وقت مساحة أقل

وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي واتساب من الويندوز إرسال الصور والفيديوهات مباشرة من التطبيق، دون الدخول للملفات واختيار نوع المقطع الذي ترغب في مشاركته، فضلا عن ذلك ستضمن من خلال الميزة الجديدة إرسال الصور في وقت ومساحة أقل.

وذكر موقع “wabetainfo” فإن الميزة ستكون متاحة في القريب العاجل لباقي المستخدمين.