تنبيه متقدم من الأرصاد على مكة المكرمة حتى التاسعة صباحًا

تواصل – فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية على العاصمة المقدسة ومحافظة بحرة، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ عند الساعة الرابعة من صباح اليوم، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة صباحاً.

توقعات الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى مساء يوم غد الاثنين.

وتشمل الحالة الجوية، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من حائل وتبوك والمدينة المنورة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الثامنة من مساء يوم غد الاثنين، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وتقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن السماء تكون غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

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في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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