“فإنها من تقوى القلوب”.. أطفال يؤدون صلاة الفجر في البرد القارص (صورة متداولة)

تواصل- فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأطفال عائدين من صلاة الفجر في أحد مساجد غزة على الرغم من البرد الشديد والمطر الغزير.

صلاة الفجر في برد شديد:

وحظيت الصورة بتفاعل من رواد مواقع التواصل حيث علق أحدهم قائلا : ” إن الله يهيء هذه الأمة لأمر عظيم، ومثل هذه النماذج هي بذرتها بإذن الله”.

كما وجه لهم رواد مواقع التواصل الدعوات بالخير وحسن الثبات على الطاعة وأفعال الخير.

وفاة شاب في صلاة الفجر:

وفي وقت سابق لقى مهندس شاب من محافظة قنا في صعيد مصر، ربه ساجدًا بين يديه في صلاة الفجر، أثناء سجوده في صلاة الفجر في أحد مساجد المدينة.

وأكد شهود عيان حينها، أن الفقيد الشاب توفى أثناء السجود فى صلاة الفجر، و كان من الحريصين على أداء صلاة الفجر بالمسجد.

وتداول أصدقاء المهندس الفقيد، صورًا للمهندس الراحل على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وسط حالة حزن بين الأصدقاء، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

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