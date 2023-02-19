لوجه الله.. تاجر يعفو عن كل المدينين الذين توفوا تحت أنقاض الزلزال

تواصل- فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي موقفا إنسانيا، يكشف أثر الالتزام بأخلاق الشريعة الإسلامية التي يعد العفو من أهم سماتها.

تاجر يعفو عن زبائن مدينين:

وبحسب مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء ومدونون سوريون، يظهر أحد التجار المنكوبين في الشمال السوري وهو يعلن عن عفو لكل دائن توفي في الزلزال قائلا : “عفّيت لوجه الله تعالى”.

وأوضح التاجر”وائل الحرباوي”، من ريف سراقب الشرقي أنه صاحب مخزن الحرباوي بجنديرس، منوها أنه كان يوجد بعض الزبائن يأخذون يأخذون منه بضائع وصلت لـ 5300 دولار.

كما نوه أيضا أن عدد من استدانوا منه بلغوا 32 اسما كلهم توفوا تحت الزلزال وأنه عفا عنهم لوجه الله تعالى.

ومن مظاهر الرحمة التي حثّت الشريعة الإسلامية عليها هو الرفق والرحمة بالحيوان كما جاء في الأثر” وفي كل ذات كبد رطبة أجر”.

إطعام الكلاب والقطط المنكوبة:

وسائل إعلام تركية نشرت صورا لعدد من عناصر الشرطة التركية، وهم يداومون على توزيع الطعام للقطط والكلاب في المناطق المنكوبة من الزلزال جنوبي البلاد.

وتظهر الصور تجوّل عناصر الشرطة في شوارع المدن المنكوبة وهم يبحثون عن الكلاب والقطط التي فقدت أصحابها ويقومون بإطعامها.

صداقة كلب وقطة:

وثق مقطع فيديو صداقة بين متناقضين ” كلب وقطة”، وذلك بعد إنقاذهما من تخت أنقاض الزلزال المدمر في تركيا.

ونشرت الفيديو الإعلامية الجزائرية حسينة أوشان وعلقت عليه بالقول :” تركيا: بعد إنقاذههما من تحت الأنقاض ، هذا القط وهذا الكلب لا ينفصلان”.

ويظهر الفيديو الكلب وهو يحتضن القطة كأنها أحد صغاره، وذلك عقب خروجهما من تحت الركام.

اقرأ أيضا

تركيا تعلن حصيلة جديدة لعدد قتلى الزلزال