أرامكو لأعمال الخليج تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الشرقية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة أرامكو لأعمال الخليج، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الخفجي، واشترطت أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
محلل التخطيط والميزانية:
المؤهلات والخبرات:
- أكاديمي: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.
- تدريب إضافي: التحليل المالي والتخطيط والميزنة والتنبؤ وإعداد التقارير.
- خبرة العمل ذات الصلة: 5 سنوات في التخطيط والميزنة والمحاسبة خبرة في صناعة النفط والغاز.
- الخبرة في محاسبة المشاريع المشتركة ستكون ميزة.
- مهارات اللغة: اللغة الإنجليزية جيدة جدا ، كتابة وتحدثا.
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محاسب شركات:
المؤهلات والخبرات:
- أكاديمي: درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية.
- خبرة العمل ذات الصلة: 5 سنوات خبرة في محاسبة الشركات.
- معرفة القراءة والكتابة في استخدام الكمبيوتر مع مهارات جيدة في التفوق ولديهم فهم قوي وخبرة عملية في SAP.
- يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة ويجب أن يتمتع بقدرة قوية في كتابة التقارير ويجب أن يتمتع بقدرات قيادية.
أخصائي هندسة المكامن:
المؤهلات والخبرات:
- أكاديمي: شهادة تخرج في هندسة البترول / المكامن.
- مهارات اضافية: تطبيقات هندسة البترول مثل MBAL و OFM و Petrel و Spotfire و Prosper و Kappa و Gap ، إلخ.
- الخبرة العملية ذات الصلة (النوع والسنوات): ما لا يقل عن 15 عامًا من الخبرة في مجال الصناعة في العمل على مشاريع إدارة المكامن والإدارة والعمليات التي تشمل 10 سنوات أو أكثر من الأدوار الفنية النشطة الحديثة.
- تعد المعرفة العملية الواسعة بتخصصات / موضوعات الطاقة المتجددة مثل إدارة الخزانات ومحاكاة المكامن والاحتياطيات واختبار الآبار ضرورية. التخصص في واحد أو عدد قليل من التخصصات الفرعية مفيد.
- يجب أن يكون لديك خبرة في تقديم التدريب والتوجيه وتطوير برامج التدريب لهندسة المكامن (RE) في جميع المستويات.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 فبراير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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