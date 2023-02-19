أرامكو لأعمال الخليج تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الشرقية

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أعلنت شركة أرامكو لأعمال الخليج، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الخفجي، واشترطت أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

محلل التخطيط والميزانية:

المؤهلات والخبرات:

أكاديمي: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.

تدريب إضافي: التحليل المالي والتخطيط والميزنة والتنبؤ وإعداد التقارير.

خبرة العمل ذات الصلة: 5 سنوات في التخطيط والميزنة والمحاسبة خبرة في صناعة النفط والغاز.

الخبرة في محاسبة المشاريع المشتركة ستكون ميزة.

مهارات اللغة: اللغة الإنجليزية جيدة جدا ، كتابة وتحدثا.

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محاسب شركات:

المؤهلات والخبرات:

أكاديمي: درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية.

خبرة العمل ذات الصلة: 5 سنوات خبرة في محاسبة الشركات.

معرفة القراءة والكتابة في استخدام الكمبيوتر مع مهارات جيدة في التفوق ولديهم فهم قوي وخبرة عملية في SAP.

يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة ويجب أن يتمتع بقدرة قوية في كتابة التقارير ويجب أن يتمتع بقدرات قيادية.

أخصائي هندسة المكامن:

المؤهلات والخبرات:

أكاديمي: شهادة تخرج في هندسة البترول / المكامن.

مهارات اضافية: تطبيقات هندسة البترول مثل MBAL و OFM و Petrel و Spotfire و Prosper و Kappa و Gap ، إلخ.

الخبرة العملية ذات الصلة (النوع والسنوات): ما لا يقل عن 15 عامًا من الخبرة في مجال الصناعة في العمل على مشاريع إدارة المكامن والإدارة والعمليات التي تشمل 10 سنوات أو أكثر من الأدوار الفنية النشطة الحديثة.

تعد المعرفة العملية الواسعة بتخصصات / موضوعات الطاقة المتجددة مثل إدارة الخزانات ومحاكاة المكامن والاحتياطيات واختبار الآبار ضرورية. التخصص في واحد أو عدد قليل من التخصصات الفرعية مفيد.

يجب أن يكون لديك خبرة في تقديم التدريب والتوجيه وتطوير برامج التدريب لهندسة المكامن (RE) في جميع المستويات.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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