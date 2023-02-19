شاب أذربيجاني يجمع المساعدات لمتضرري الزلزال بسيارته.. ورد فعل مفاجئ

تواصل – فريق التحرير:

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بشاب من دولة أذربيجان، قرر أن يساعد منكوبي الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، رغم قلة إمكاناته.

نقلها بسيارته القديمة

وأظهرت صور متداولة عبر منصات السوشيال ميديا، أن الشاب قام بجمع المساعدات ونقلها إلى تركيا باستخدام سيارته، وهي مركبة قديمة.

سيارة جديدة هدية

وفي السياق ذاته، قرر رجل أعمال، أن يقدم الشكر للشاب الأذربيجاني بطريقة عملية، وإهداءه سيارة جديدة عوضا عن مركبته القديمة.

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ضحايا الزلزال

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء زلزال جنوب تركيا إلى 41 ألفًا و20 قتيلًا، وذلك في أحدث إحصائية رسمية لضحايا الزلزال.

وصرحت السطات التركية، اليوم الأحد، بانتهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال، الذي وقع قبل نحو أسبوعين وخلف عشرات آلاف القتلى.

استثناء محافظتين

وذكرت السلطات التركية أن عمليات البحث عن ناجين من الزلزال “انتهت في كل المناطق باستثناء محافظتين”، مشيرة إلى أن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع اليوم إلى 40689 شخصا، حسب “سكاي نيوز عربية”.