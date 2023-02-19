الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
أرامكو لأعمال الخليج تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الشرقية
“فإنها من تقوى القلوب”.. أطفال يؤدون صلاة الفجر في البرد القارص (صورة متداولة)
لوجه الله.. تاجر يعفو عن كل المدينين الذين توفوا تحت أنقاض الزلزال
شاب أذربيجاني يجمع المساعدات لمتضرري الزلزال بسيارته.. ورد فعل مفاجئ
7 آلاف سماعة في المسجد الحرام وساحاته والتوسعات
وإلصاقه بروسيا.. موسكو تتهم كييف بتدبير هجوم نووي بدعم من أوروبا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سطو على محل تجاري تحت تهديد السلاح .. وشرطة الرياض تطيح بالمتهمين

سطو على محل تجاري تحت تهديد السلاح .. وشرطة الرياض تطيح بالمتهمين

سطو على محل تجاري تحت تهديد السلاح .. وشرطة الرياض تطيح بالمتهمين
١١:٥١:١٢ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بالتنسيق مع دوريات الأمن بمنطقة الحدود الشمالية على (3) مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة والسطو على محل تجاري في مدينة الرياض تحت تهديد السلاح والهروب من الموقع.

وحسب بيان “الأمن العام”، فقد ضُبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الحادثة، وطلقات نارية وسلاح أبيض وأجهزة هواتف متنقلة.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير ، قبضت على مواطن لنقله في مركبة يقودها 30 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

العقوبة 15 سنة سجنًا ومليون جنيه غرامة

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

في عسير.. القبض على إثيوبي بحوزته 12 كيلو جرامًا من القات المخدر

بالصور.. مدني عسير يسيطر على حادث تسرب وقود في زمن قياسي

ضبط 3 مخالفين بحوزتهم 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر في عسير

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم سطو مسلح شرطة الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
مصدر لـ «تواصل»: لجنة من عُدّة جهات لمواجهة نفوق أسماك كورنيش جدة (فيديو)

مصدر لـ «تواصل»: لجنة من عُدّة جهات لمواجهة نفوق أسماك كورنيش جدة (فيديو)

٠٦:٢٦ م، الأربعاء، ١٢ أكتوبر ٢٠١٦
280 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10478 نقطة

280 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10478 نقطة

٠٤:٤٩ م، الخميس، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
تقرير دولي: القوات المسلحة السعودية هي الأفضل تسليحاً في الخليج

تقرير دولي: القوات المسلحة السعودية هي الأفضل تسليحاً في الخليج

٠٥:٥١ م، الجمعة، ٢٧ مارس ٢٠١٥
بالأسماء.. «تعليم الجوف» يوجه المعلمات الجدد إلى مدارسهن

بالأسماء.. «تعليم الجوف» يوجه المعلمات الجدد إلى مدارسهن

٠٩:٣٦ م، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *