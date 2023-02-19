الرياض تعلن إطلاق المرحلة الأولى من مخطط مواقف المركبات

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من المخطط العام للمواقف العامة للمركبات بمدينة الرياض، بهدف توفير بدائل تنقل ذكية والحد من الوقوف العشوائي داخل الأحياء السكنية.

10 مناطق

وأوضحت الأمانة أن المرحلة الأولى من مشروع مواقف الرياض تستهدف 10 مناطق، مقسمة على 3 مجموعات هي:

– المجموعة الأولى: شرق طريق الملك فهد، وتشمل أحياء المروج، الملك فهد، الورد، السليمانية، العليا (شمال وجنوب شارع التحلية).

– المجموعة الثانية: غرب طريق الملك فهد من طريق الملك عبدالله شمالا حتى طريق مكة جنوبا.

وتشمل بين شارع التخصصي وطريق الملك فهد، وحي الرحمانية، وحي العليا/ حي المعذر الشمالي (غرب طريق الملك فهد)

– المجموعة الثالثة: وسط الرياض (الجنوبية)

وتشمل أحياء: الناصرية، النموذجية، المربع، والأمل (البطحاء).

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ويهدف المخطط إلى:

تحسبن نمط التنقل

الحد من التسرب من الشوارع التجارية إلى الأحياء السكنية

توفير البدائل للتنقل مثل الدراجات الهوائية

تحسين المشهد الحضري

ويسعى المخطط العام للمواقف العامة للمركبات بمدينة الرياض إلى الارتقاء بجودة الحياة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان..