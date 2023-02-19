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وإلصاقه بروسيا.. موسكو تتهم كييف بتدبير هجوم نووي بدعم من أوروبا

وإلصاقه بروسيا.. موسكو تتهم كييف بتدبير هجوم نووي بدعم من أوروبا

وإلصاقه بروسيا.. موسكو تتهم كييف بتدبير هجوم نووي بدعم من أوروبا
١٢:١٣:١٣ ص، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

زعمت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا تسلمت من أوروبا حاويات مواد مشعة، بهدف تنفيذ هجوم نووي، وإلصاقه بالقوات الروسية.

وقالت الوزارة، عبر قناتها على “تليجرام”: “لأجل تنفيذ استفزاز، تم إرسال من أراضي إحدى الدول الأوروبية، عدة حاويات فيها مواد مشعة إلى أوكرانيا متجاوزة التفتيش الجمركي، والتي سيتم استخدامها لتلويث منطقة محلية من إحدى المنشآت الإشعاعية الخطرة التي يتحكم فيها نظام كييف، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأوضحت أن الغرض من الاستفزاز هو اتهام القوات المسلحة الروسية بشن هجمات عشوائية على المنشآت الخطرة الإشعاعي في أوكرانيا، مما أدى إلى تسرب مواد مشعة وتلوث المنطقة.

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تحذير روسي

وصرح كونستانتين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي في المحادثات في فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، بأن تسليم قذائف يورانيوم مصنوعة في الغرب إلى كييف ستعتبره موسكو استخدامًا للقنابل النووية القذرة.

وحذر جافريلوف: “الرعاة الغربيين لآلة كييف العسكرية من تشجيع الاستفزازات النووية والابتزاز”.

الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الأوكرانية حاويات مواد مشعة هجوم نووي وزارة الدفاع الروسية

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