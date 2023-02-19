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تصعيد خطير بين أمريكا وروسيا.. ماذا يحدث؟
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تصعيد خطير بين أمريكا وروسيا.. ماذا يحدث؟

تصعيد خطير بين أمريكا وروسيا.. ماذا يحدث؟

تصعيد خطير بين أمريكا وروسيا.. ماذا يحدث؟
١٠:٤٥:٢٩ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت الساعات الماضية تصعيدًا في التصريحات بين الغرب وروسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا، إذا وجهت أمريكا اتهامات رسمية بارتكاب موسكو أفعالًا ضد الإنسانية في كييف.

ووصفت موسكو اتهامات واشنطن بتورطها في جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا بأنها محاولة “للشيطنة”، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ترغب في هزيمة روسيا لكن من دون “سحقها”.

“شيطنة” روسيا:

وأكد سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم (الأحد)، أن الاتهامات الأمريكية بشأن تورط موسكو بجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا محاولة “لشيطنة” بلاده، معتبرا أن هدف الاتهامات تبرير تصرفات واشنطن لتأجيج الأزمة.

وقال “نحن نعتبر تلك التلميحات محاولة لا سابق لها من حيث سخريتها، لشيطنة روسيا في سياق حرب علينا”.

أسلحة هجومية:

وأضاف أن الأمريكيين قالوا في وقت من الأوقات، إنهم سيزودون أوكرانيا بأسلحة دفاعية فقط، لكنهم يرسلون الآن مركبات مدرعة ثقيلة ومدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وذخائر بعيدة المدى.

وتساءل سفير موسكو: كيف يمكننا الوثوق بالغرب ومحاولة التوصل إلى أي نوع من الاتفاق بعد كل هذه التصريحات والأفعال.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا أوكرانيا الحرب الروسية روسيا

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