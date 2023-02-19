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هيئة الغذاء والدواء تنصح باستخدام “الفقع” خلال 10 أيام من استخراجه
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هيئة الغذاء والدواء تنصح باستخدام “الفقع” خلال 10 أيام من استخراجه

هيئة الغذاء والدواء تنصح باستخدام “الفقع” خلال 10 أيام من استخراجه

هيئة الغذاء والدواء تنصح باستخدام “الفقع” خلال 10 أيام من استخراجه
١٠:٤١:٠٩ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، أنه يفضل استخدام “الفقع “خلال عشرة أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد، حفاظًا على قوامه ونكهته, مشددةً على أهمية إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا، عند التحضير، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

الكمأة وأنواعها

وأشارت الهيئة إلى أن من مسمياته “الكمأة”، وأنواعه: الجبي والخلاسي والزبيدي.

وبيّنت أن من فوائد “الفقع” احتواءه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وعلى مستويات عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفوسفور.

وكانت هيئة الغذاء والدواء نشرت معلومات هامة عن “الفقع” وطريقة استخدامه وأبرز فوائده، وذلك في أنفوجراف عبر صفحتها الشخصية على “تويتر”.

قالت الهيئة إن الفقع من مسمياته “الكمأة”، ومن أنواعه: الجبي، والخلاسي والزبيدي.

طريقة الاستخدام

وأوضحت أنه يفضل استخدامه خلال 10 أيام بعد استخراجه من الأرض وينصح بعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد حفاظا على قوانه ونكهته.

وأضافت: لتحضير الفقع احرص على إزالة المناطق سواء اللون وتنظيفه من التربة جيدا وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

من فوائده

1- وجود جميع الأحماض الأمينية الأساسية
2- يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة
3- غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفسفور

سوق الفقع

وتشهد أسواق المملكة وخاصة الحدود الشمالية في هذه الأيام، انتعاشًا في مبيعات “الفقع”، الذي يزدهر بشكل خاص عقب تساقط الأمطار في الوسم – الوقت الذي يسبق فصل الشتاء،

ويقبل المواطنون على تناول واستخدام “الفقع” (الكمأ) في الوجبات الغذائية، ويتوفر بأنواع متعددة، حيث يعتبر من ألذ وأثمن أنواع الفطريات الصحراوية، وينمو على شكل درنة البطاطا في الصحاري، فهو ينمو بالقرب من نوع من النباتات الصحراوية، قريبا من جذور الأشجار الضخمة كشجر البلوط.

ويوصف بأن شكله كروي لحمي رخو منتظم، وسطحه أملس أو درني ويختلف لونه من الأبيض إلى الأسود، ويكون في أحجام تتفاوت وتختلف وقد يصغر بعضُها حتى يكونَ في حجم حبَّة البندق، أو يكبُر ليصلَ حجم البرتقالة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الغذاء والدواء الفقع الكمأة

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