على خطى تويتر.. إنستجرام يعلن عن اشتراك مدفوع للتطبيق

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أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن تطبيق إنستجرام بدأ في تطبيق خدمات الاشتراك المدفوع للتطبيق، بعد أيام من إعلان تويتر خطوة مشابهة.

وقال الرشيد، في تغريدة عبر “تويتر”، على خطى تويتر، تطبيق الإنستجرام يعلن عن اشتراك مدفوع للتطبيق، يعطيك بعض الإضافات الخاصة من ضمنها توثيق حسابك في الإنستقرام بالصح الأزرق”.

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المصادقة الثنائية

يذكر أن تويتر أعلن في وقت سابق، تحديث منشور المدونة الخاص به ليعلن البدء في مطالبة مستخدمي تويتر Blue بتعيين مصادقة ثنائية عبر الرسائل القصيرة SMS للحسابات الخاصة بهم اعتبارًا من 20 مارس، حيث تؤثر على غير مستخدمي تويتر Blue.

ويسمح تويتر بثلاث طرق للمصادقة الثنائية – الرسائل النصية وتطبيق المصادقة ومفتاح الأمان للمستخدمين لتسجيل الدخول إلى حساباتهم، وفي منشور المدونة ، أوضحت الشركة أن 2FA المستند إلى رقم الهاتف قد “تمت إساءة استخدامه” من قبل مجرمي الإنترنت لفترة طويلة.

ومن المقرر أن يوقف تويتر الحسابات من استخدام طريقة الرسائل النصية / الرسائل القصيرة للمصادقة الثنائية (2FA) ما لم تكن من مشتركي تويتر Blue،

وذكرت الشركة أيضًا أن توفر الرسالة النصية 2FA لـ تويتر Blue قد يختلف باختلاف البلد وشركة الاتصالات.

مهلة لمستخدمي تويتر

وسيكون لدى المشتركين غير التابعين لـ تويتر Blue الذين يستخدمون هذه الطريقة بالفعل 30 يومًا لتعطيل هذه الطريقة والتسجيل في طريقة أخرى.

وقد أكد تويتر ، “بعد 20 مارس 2023 ، لن نسمح للمشتركين غير المشتركين في تويتر Blue باستخدام الرسائل النصية كطريقة 2FA. في ذلك الوقت ، فإن الحسابات التي لا تزال مُمكّنة للرسالة النصية 2FA ستعمل على تعطيلها “.

ووفقا لبيان تويتر، فإن تعطيل الرسالة النصية 2FA لن يؤدي تلقائيًا إلى فصل رقم هاتف المستخدم عن حساب تويتر الخاص به. في سياق متصل، شجعت الشركة المشتركين غير التابعين لـ تويتر Blue على التفكير في استخدام تطبيق مصادقة أو طرق مفتاح أمان مثل Google Authenticator و 1Password و Authy وأنظمة أساسية أخرى بدلاً من ذلك. تحتاج هذه الأساليب إلى امتلاك المستخدمين فعليًا لطريقة المصادقة وهي طريقة فعالة لضمان أمان الحسابات.

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