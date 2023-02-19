فيسبوك تطلق خدمة الدفع المسبق لتوثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة ميتا، مالكة تطبيق فيسبوك، إطلاق خدمة جديدة مدفوعة، لتوثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء.

حماية الحسابات

وقال مؤسس فيسبوك إن الحصول على الخدمة الجديدة “Meta Verified” يساهم في إضفاء حماية إضافية على الحسابات الشخصية، كما تحمي أصحابها من عمليات انتحال الهوية.

دعم خدمة العملاء

وكتب زوكربيرج، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “توفر الخدمة الجديدة إمكانية الوصول المباشر إلى خدمة دعم العملاء عبر مواقع تواصل الشركة، وتزيد الأمان والموثوقية عبر منصات ميتا الشهيرة”.

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تكلفة الاشتراك في الخدمة

وذكر المدير التنفيذي لـ”ميتا” أن تكلفة الاشتراك في خدمة “ميتا فيريفايد” تبلغ 11.99 دولار شهريا على الموقع الإلكتروني، أو 14.99 دولار شهريا عبر أنظمة التشغيل “IOS”، التي تعمل علة أجهزة “أبل” و”آيفون”.

وأفاد زوكربيرج أنه من المقرر أن تنطلق الخدمة في أستراليا ونيوزلندا هذا الأسبوع، على أن يتم إطلاقها تباعًا في دول أخرى.

تسريب بيانات

وفي سياق آخر، وافقت شركة ميتا، في ديسمبر الماضي، على دفع 725 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية دولار واجهتها في أعقاب تسريب بيانات 87 مليون مستخدم لمنصة التواصل الاجتماعي.