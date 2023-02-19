وظائف لدى شركة الاتصالات السعودية STC بمختلف التخصصات

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مساعد مدير تطوير الأعمال.

2- مراجع داخلي – وحدة الاستراتيجية المؤسسية.

3- مشرف العقود والاتفاقيات.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– التسويق.

– المبيعات.

– المحاسبة.

– المالية.

– هندسة الاتصالات.

– هندسة الإلكترونيات.

– الهندسة.

– أو ما يعادلها.

نبذة عن الشركة:

– شركة الاتصالات السعودية هي الشركة الرائد في تقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة، وتتمتع بتواجد دولي وإقليمي مما يؤهلها لتقديم مجموعة من الخدمات المتميزة لعملائها وبالتالي تحقيق نمو إيجابي لصالح المساهمين.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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