الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف لدى شركة الاتصالات السعودية STC بمختلف التخصصات
أضرار كارثية تفوق القصف الكيماوي.. هذا ما أسفر عنه انفجار قطار أوهايو
أهم 10.. موعد نتائج الأهلية لشهر مارس وتأثير زلزال سلطنة عمان على المملكة
“الإسناد الطبي المشترك” يقدم 40 طبلية من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى تعز (فيديو وصور)
بالأرقام.. لن تصدق ما قامت به كلاب مدربة لإنقاذ العالقين تحت زلزال تركيا
يبدأ غدا.. اعتماد رواتب موظفي القطاع الخاص برقم الجوال في “أبشر”

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف لدى شركة الاتصالات السعودية STC بمختلف التخصصات

وظائف لدى شركة الاتصالات السعودية STC بمختلف التخصصات

وظائف لدى شركة الاتصالات السعودية STC بمختلف التخصصات
١٠:٠٩:٠٦ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
0
تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مساعد مدير تطوير الأعمال.
2- مراجع داخلي – وحدة الاستراتيجية المؤسسية.
3- مشرف العقود والاتفاقيات.

اقرأ ايضا:

رابط التقديم.. هيئة الأوقاف تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– التسويق.
– المبيعات.
– المحاسبة.
– المالية.
– هندسة الاتصالات.
– هندسة الإلكترونيات.
– الهندسة.
– أو ما يعادلها.

نبذة عن الشركة:

– شركة الاتصالات السعودية هي الشركة الرائد في تقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة، وتتمتع بتواجد دولي وإقليمي مما يؤهلها لتقديم مجموعة من الخدمات المتميزة لعملائها وبالتالي تحقيق نمو إيجابي لصالح المساهمين.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ ايضا:

وظائف أكاديمية شاغرة في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

الكلمات الدلالية:
stc أخبار السعودية شركة الاتصالات السعودية وظائف

مواد ذات صلة

المزيد
لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات

لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات

٠٨:٢٥ م، الأربعاء، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
«تقنية خيبر» تعلن أسماء المقبولين للفصل الدراسي الثاني

«تقنية خيبر» تعلن أسماء المقبولين للفصل الدراسي الثاني

٠٦:٠٠ م، الأحد، ٠٦ ديسمبر ٢٠١٥
وظائف أكاديمية شاغرة في فروع كليات جامعة الدمام

وظائف أكاديمية شاغرة في فروع كليات جامعة الدمام

١١:٣٢ ص، الأحد، ٠٣ مارس ٢٠١٣
وظائف شاغرة في صندوق التنمية الصناعي

وظائف شاغرة في صندوق التنمية الصناعي

١١:٣١ ص، الأحد، ٠٦ أبريل ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *