أهم 10.. موعد نتائج الأهلية لشهر مارس وتأثير زلزال سلطنة عمان على المملكة

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. متحدث الصحة: إعادة جدولة تفعيل خدمة “وصفتي” في 711 مركزًا صحيًا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبد العالي، أن خدمة وصفتي مستمرة في 1417 مركزاً صحياً.. المزيد هنا

تحذير هام من “الصحة”: لا تسمح لإشعارات وتنبيهات الجوال بالظهور

حذّرت المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة، من السماح للإشعارات والتنبيهات الخاصة بالجوال بالظهور، وذلك للمساعدة على التركيز بشكل أفضل.. المزيد هنا

تنبيه مهم.. إيقاف صرف تعويض ساند في هاتين الحالتين

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شرطين لإيقاف صرف تعويض دعم ساند.. المزيد هنا

“حماية المستهلك” تحذر المستهلكين من التعامل مع “إنستجرام”

حذرت جمعية حماية المستهلك جميع المستهلكين في المملكة من التعامل مع حسابات “إنستجرام” لعدة أسباب.. المزيد هنا

توضيح عاجل من المساحة الجيولوجية بخصوص تأثير زلزال عمان على مدن المملكة

قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، إنه لا تأثير للهزة الأرضية التي تعرضت لها سلطنة عمان اليوم على المملكة.. المزيد هنا

تنبيه مهم من الجوازات بخصوص بلاغ تغيب العمالة المنزلية

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للمستفيد إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يوم من تاريخ البلاغ.. المزيد هنا

توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن موعد نتائج الأهلية لشهر مارس

أصدر برنامج حساب المواطن توضيحًا عاجلًا بشأن نتائج الأهلية لشهر مارس من العام الجاري 2023.. المزيد هنا

بيان عاجل لهيئة المساحة الجيولوجية بشأن رصد زلزل قُرب حدود المملكة

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، رصدت اليوم هزة أرضية جنوب شرق المملكة.. المزيد هنا

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب مدينة عمانية على ساحل الخليج العربي

كشفت وسائل إعلام عمانية، أن زلزالًا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم مدينة الدقم على ساحل بحر العرب في سلطنة عمان.. المزيد هنا

غرامة ضخمة.. تعرف على عقوبة عدم منح الموظف إجازة “يوم التأسيس”

يوافق يوما الأربعاء والخميس القادمين، 22 و23 فبراير، ذكري يوم التأسيس، بعد أن صدر أمر ملكي بمنح إجازة.. المزيد هنا