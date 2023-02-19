هجوم سمكة قرش على سائح أسترالي في هذه الدولة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات في كاليدونيا الجديدة، وفاة سائح أسترالي، بعد أن هاجمته سمكة قرش، كانت على مسافة 150 مترا من شاطئ في العاصمة نوميا.

شهود عيان

وقال المدعي العام لكاليدونيا الجديدة، إيف دوبا، إن: “شخصين كانا على متن مركب في مكان قريب” حاولا إسعاف الرجل الخمسيني، الذي كان يسبح قرب ممشى الشاطئ”، حسب “فرانس برس”.

وتبين لعناصر الإنقاذ أن الرجل تلقى عضة كبيرة في ساقه، وكذلك على مستوى ذراعيه. ورغم المحاولات التي بذلت لإنعاشه عند إعادته إلى الشاطئ، توفي متأثرا بجروحه، حسب “العربية”.

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حملة على أسماك القرش

وأمرت رئيسة بلدية نوميا، سونيا لاجارد، بإغلاق معظم شواطئ المدينة وإطلاق حملة للإمساك بأسماك قرش النمر وأسماك قرش البولدوغ بالتعاون مع مقاطعة جنوب كاليدونيا الجديدة.

إخلاء المنطقة وفتح تحقيق

وعقب الحادث مباشرة، أخليت منطقة شاطئ شاتو رويال، جنوب مدينة نوميا، بعدما أثارت الحادثة زعر رواد الشاطئ، فيما جرى فتح تحقيق في النيابة لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.