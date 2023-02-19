عاجل.. متحدث الصحة: إعادة جدولة تفعيل خدمة “وصفتي” في 711 مركزًا صحيًا

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبد العالي، أن خدمة وصفتي مستمرة في 1417 مركزاً صحياً وحققت الصيدليات المجتمعية القريبة منها نسبة رضا مستفيدين تفوق 80 %.

وأضاف متحدث وزارة الصحة، أنه يجري إعادة جدولة تفعيل “وصفتي” في 711 مركزاً صحياً لم تحقق الصيدليات المجتمعية القريبة منها نسبة الرضا المأمولة.

وقبل أشهر، وقَّعت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للشراء الموحد ” نوبكو” لتطبيق نظام ” خدمة وصفتي “، وكذلك مذكرة تفاهم منصة السوق الإلكتروني، حيث وقع مذكرتي التفاهم مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد ” نوبكو ” المهندس / فهد بن محمد الشبل.

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أهداف خدمة وصفتي

وتهدف هذه المبادرة لتحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين من خلال ضمان جودة وسلامة الأدوية وسهولة الحصول عليها في المستشفيات والعيادات التابعة للإدارة في جميع مناطق المملكة.

وتقوم خدمة وصفتي على أساس تمكين المريض من تسلم الدواء من أقرب صيدلية مشتركة في خدمة وصفتي بالقطاع الخاص من خلال منصة إلكترونية تقوم بربط المستشفيات والمراكز الصحية الأولية بهذه الصيدليات.

وتسهم هذه الخدمة في تقليل الأخطاء في صرف الأدوية، وإدارة وإعادة صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، فيما تهدف من خلال منصة السوق الإلكتروني إلى تحقيق كفاءة الإنفاق وضمان توفر الأدوية وتلافي انقطاعها، والحد من الهدر المالي وخفض التكاليف المالية في طلب وصرف وتوريد الأدوية إلى صيدليات مراكز الرعاية الأولية والعيادات الشاملة التخصصية ومستشفيات قوى الأمن التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية عن طريق إيجاد معايير محددة تساعد في طلب الأدوية وتوريدها وصرفها للمرضى بشكل منظم بحسب الاحتياج الفعلي وإيصالها بالوقت المحدد.

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