الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“شركة أوقاف للاستثمار” تعلن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني بمختلف التخصصات
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“شركة أوقاف للاستثمار” تعلن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني بمختلف التخصصات

“شركة أوقاف للاستثمار” تعلن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني بمختلف التخصصات

“شركة أوقاف للاستثمار” تعلن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني بمختلف التخصصات
٠٨:٠٩:٠٦ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

أعلنت (شركة أوقاف للاستثمار) عبر موقع التوظيف لينكدإن للتوظيف، بالتعاون مع (شركة أوقاف للإدارة والخدمات العقارية) عن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني بمختلف التخصصات في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات:

الموارد البشرية.

إدارة الأعمال.

إدارة مالية.

المحاسبة.

التأجير والعقود:

الشروط:

طالب جامعي في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.

مسجل حاليًا كطالب جامعي (لم يتخرج بعد).

المعدل التراكمي الأدنى 3.5 / 5 أو 2.8 / 4

جيد في اللغة الإنجليزية.

معرفة جيدة ببرنامج Microsoft Office.

الموارد البشرية:

الشروط:

طالب جامعي في الموارد البشرية أو أي مجال ذي صلة.

مسجل حاليًا كطالب جامعي (لم يتخرج بعد).

المعدل التراكمي الأدنى 3.5 / 5 أو 2.8 / 4

جيد في اللغة الإنجليزية.

معرفة جيدة ببرنامج Microsoft Office.

طريقة التقديم:

أوضحت أوقاف أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المعلنة، يرجي الدخول على الرابط التالي:

التأجير والعقود – (اضغط هنا).

الموارد البشرية – (اضغط هنا).

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