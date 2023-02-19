“ومن يعظم شعائر الله”.. متطوع يقوم بجمع نسخ القرآن من تحت أنقاض زلزال تركيا

تواصل- فريق التحرير

أظهرت كثير من المشاهد التي وثقتها الصور ومقاطع الفيديو مدى تعظيم المسلمين لشعائر الله حتى في أصعب الظروف.

جمع نسخ المصحف الشريف:

ومن ذلك ما قام به أفراد من الفرق الإغاثية التركية ، والتي تولت جمع نسخ القرآن الكريم من بين الركام في المنطقة المنكوبة من الزلزال جنوبي تركيا.

ويظهر المتطوع وفي يده عدد من نسخ القرآن التي تم جمعها وهو يقف فوق ركام أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد منذ 14 يوما.

طلب الماء للوضوء

كما وثق مقطع فيديو، متداول بشكل واسع، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حرص مسن سوري على إقامة الصلاة في وقتها.

وتداول رواد “تويتر” مقطع فيديو جرى التقاطه ‏في كهرمان مرعش التركية، حيث ظهر حاج سوري مسن (من أهالي دير الزور) يريد ماء للوضوء حتى لا تفوته الصلاة، رغم أنه عالق تحت الأنقاض.

أفراد من الفرق الإغاثية التركية تتولى جمع نسخ القرآن الكريم من بين الركام في المنطقة المنكوبة من الزلزال جنوبي تركيا. pic.twitter.com/EPPZS4Ec45 — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) February 19, 2023

تركية ناجية

وفي واقعة أخرى تداول رواد مواقع التواصل موقفا مؤثرا لامرأة تركية تم إنقاذها من تحت الأنقاض والتي رفضت الخروج حتى إعطائها غطاءً للرأس.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله رجال الإنقاذ وفرحتهم بنجاة المرأة، والتي فاجأتهم بعدم الخروج حتى تغطي رأسها، وقد حدث بالفعل، في جوي إيماني مهيب.

وعلق أحد واد تويتر على موقف المرأة التركية بالقول :” امرأة تركية مسلمة طلبت من المنقذين غطاء للرأس قبل أن يتم إخراجها وأطفالها من تحت الأنقاض.. أرادت الستر وهي تحت الركام”.

وأضاف :” بينما بعض المسلمات تقضي ليلها ونهارها في بث مباشر على التيك توك بلا حجاب ولا حشمة ولا حياء.. اللهم استر نساء المسلمين وردهم إليك ردًا جميلا”.

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