الزعاق يتوقع: اليوم نودع الموجة الباردة.. أبشروا بالدفء (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث الفلكي د. خالد الزعاق، إن اليوم الأحد، نهاية الموجة الباردة وبعدها نستقبل الدفء، مضيفا “من الغد تبدأ الأجواء الدافئة تعم على كافة المناطق”.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “أبشروا بالدفء، من اليوم إن شاء الله نودع موجة البرد وسوف تذهب على كل المناطق، ماعدا المناطق الشمالية تصير بالليل برد لكن بالنهار معدلة، وكل يوم أدفأ من اليوم الذي قبله”.

وختم د. الزعاق بقوله “أبشركم إجازة يوم التأسيس ستكون الأجواء دافئة، ولكن من يطلع للبر عليهم أخذ مظلات للشمس”.

توقعات حالة الطقس

وتقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن السماء تكون غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

اقرأ أيضا:

شاهد.. هطول أمطار وتساقط حبات البرد في عرعر

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اقرأ أيضا:

شاهد.. طفلة سورية تبكي العالم بمأساة شقيقتها المتوفية بسبب البرد

ت