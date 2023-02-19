هجوم جديد على أحد مقرات الباسيج في إيران (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
واجه الشعب الإيراني، عناد نظام الملالي، بتواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق البلاد، وبقدر تشديد النظام قبضته الأمنية على أعناق الإيرانيين، بالاعتقال، وأحكام إنهاء الحياة.
وجاء الرد الشعبي عنيفا، بحرق مقرات الباسيج ونظام إيران ورموزه، علنا في الشوارع.
بندر عباس
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حرق مقر جديد من مقرات الباسيج الأمنية، في مدینة بندر عباس، فجر الیوم الأحد، وألقى المحتجون زجاجات حارقة على المبنى، مما أدى إلى اشتعال النار فيه بالكامل.
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مخزن ذخيرة
وفي سياق آخر، اهتزت مدينة كرمان على وقع انفجار هائل في أحد مخازن الذخائر التابعة للحرس الثوري الإيراني.
الانفجار كأنه زلزال
وقال مصدر- حسب الجريدة الكويتية- إن شدة الانفجارات كانت كبيرة لدرجة أن سكان بعض المنازل في كرمان خرجوا من منازلهم معتقدين أن المدينة تتعرض لزلزال.
#إیران تغلي
⭕️مدینة بندر عباس فجر الیوم
🔥هجوم الثوار علی مرکز الباسیج القمعي بزجاجات مولوتوف واضرام النار فیها #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #No2ShahNo2Mullahs pic.twitter.com/oynwkyHGFc
— Mozafar (@mozafara1) February 19, 2023