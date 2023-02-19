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هجوم جديد على أحد مقرات الباسيج في إيران (فيديو)

هجوم جديد على أحد مقرات الباسيج في إيران (فيديو)

هجوم جديد على أحد مقرات الباسيج في إيران (فيديو)
٠٧:٤٣:٢٩ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

واجه الشعب الإيراني، عناد نظام الملالي، بتواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق البلاد، وبقدر تشديد النظام قبضته الأمنية على أعناق الإيرانيين، بالاعتقال، وأحكام إنهاء الحياة.

وجاء الرد الشعبي عنيفا، بحرق مقرات الباسيج ونظام إيران ورموزه، علنا في الشوارع.

بندر عباس

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حرق مقر جديد من مقرات الباسيج الأمنية، في مدینة بندر عباس، فجر الیوم الأحد، وألقى المحتجون زجاجات حارقة على المبنى، مما أدى إلى اشتعال النار فيه بالكامل.

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مخزن ذخيرة

وفي سياق آخر، اهتزت مدينة كرمان على وقع انفجار هائل في أحد مخازن الذخائر التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وحسب وسائل إعلام، فإن أحد مخازن الذخائر في مديرية محافظة كرمان جنوب شرق إيران بالقرب من مدينة كرمان تعرض أمس لعملية وصفها الحرس الثوري “بالإرهابية”،وهو ما أدى إلى انفجارات كبيرة للصواريخ والقذائف الصاروخية التي بداخله.

الانفجار كأنه زلزال

وقال مصدر- حسب الجريدة الكويتية- إن شدة الانفجارات كانت كبيرة لدرجة أن سكان بعض المنازل في كرمان خرجوا من منازلهم معتقدين أن المدينة تتعرض لزلزال.

 

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إيران احتجاجات إيران انفجار كأنه زلزال حرق مقرات الباسيج طهران

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